Star Wars: Gli Ultimi Jedi, svelato il ruolo di Benicio del Toro?

La saga diè una di quelle più amate di tutti i tempi, ma anche una di quelle top-secret durante la lavorazione. Scoprire qualche dettaglio in anteprima, è praticamente impossibile. Ma, di tanto in tanto, qualche rumor arriva in rete.

ATTENZIONE! SPOILER!

L'ultimo riguardante Star Wars - Gli Ultimi Jedi proviene da WikiWand. Lo Youtuber Mike Zeroh ha affermato che Benicio del Toro potrebbe interpretare un personaggio già 'noto' nella saga di Star Wars.

No, non sarà una reincarnazione di Jar Jar Binks, il cui destino è stato svelato qualche giorno fa. Secondo lo Youtuber su WikiWand Del Toro era accreditato come Vikrum Fett; improvvisamente il ruolo è poi stato cambiato in TBA. Che Del Toro sia, dunque, il figlio di Boba Fett nella pellicola?

