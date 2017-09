Star Wars - Gli Ultimi Jedi, svelato quando vedremo il nuovo trailer?

Natale si avvicina, cosi come si avvicina l'uscita dell'attesissimo. I fan non vedono l'ora di vedere questo nuovo capitolo della saga in cui eroi e cattivi combatteranno nuovamente a suon di spade laser.

Ma la domanda che attanaglia i fan in queste settimane è: "quando vedremo il nuovo trailer?". A svelarlo è - potenzialmente - il Luke Skywalker cinematografico in persona, Mark Hamill, che in risposta ad un fan su Twitter sembra abbia svelato quando arriverà in rete il full trailer del nuovo episodio.

Hamill ha immediatamente cancellato il tweet ma non è sfuggito agli occhi dei fan e di testate web. Secondo l'attore il trailer debutterà il prossimo 9 ottobre durante il Monday Night Football che andrà in onda su ESPN, canale della Disney. Se sarà confermato o meno, lo scopriremo soltanto ad ottobre.