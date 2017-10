Star Wars - Gli Ultimi Jedi, svelati i poteri del Leader Supremo Snoke

ha precisato, più di una volta, che nell'atteso, non scopriremo l'identità del Leader Supremo Snoke (interpretato da), in quanto sarà una rivelazione affidata all' Episodio IX diretto da

Eppure un romanzo tie-in ufficiale del film, come svelato dal sito Star Wars News, avrebbe gettato luce sui poteri di Snoke, confermando, in questo modo, che si tratta proprio un Sith Lord.

Tra le tante abilità descritte ci sono la telecinesi (l'abilità di spostare gli oggetti con la mente), quella di soffocare le persone (come Darth Vader, per intenderci) e telepatia (quindi lettura della mente e possibilmente controllo mentale). Potrebbe, dunque, essere persino più potente dell'Imperatore ma questi dettagli sono lasciati ancora al 'top-secret', cosi come la sua reale identità e come sia diventato il Maestro di Kylo Ren (Adam Driver).

Anche se Gli Ultimi Jedi non ci fornirà delle risposte, probabilmente ci darà qualche altro piccolo indizio su cui speculare in attesa di Episodio IX.