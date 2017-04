Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è stato svelato il nome del pianeta Casinò?

, film diretto dain uscita il prossimo 13 dicembre nelle sale italiane, è l'Episodio VIII della saga e, come tradizione vuole, nuovi pianeti saranno inseriti nel franchise.

Ci sarà un pianeta che sarà come Las Vegas, nel senso che sarà letteralmente un pianeta dedicato al gioco, un casinò gigante. Secondo Making Star Wars, che si è rivelata essere una delle fonti più accurate e affidabili per quanto riguarda le notizie sulla saga, il pianeta in questione si chiamerà Canto Bight.

E potrebbe davvero essere il nome ufficiale per questa scintillante palla spaziale piena di degenerati giocatori d'azzardo. Oltretutto ha senso che venga inserito un pianeta del genere, alla fine abbiamo visto un sacco di pianeti, nel mondo di Star Wars, che avevano peculiarità specifiche. Prendiamo per esempio Endor, il Pianeta Foresta, oppure Hoth, il Pianeta di Ghiaccio. Insomma, la scelta è azzeccata e se sarà confermato, anche il nome lo è.

Nel cast di Star Wars, Gli Ultimi Jedi: Mark Hamill, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, Benicio Del Toro, John Boyega, Carrie Fisher, Laura Dern, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Anthony Daniels, Kelly Marie Tran