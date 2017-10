Star Wars: Gli Ultimi Jedi e la splendida Volpe di Cristallo...

Anche il nome che le hanno dato è stupendo:. Si è vista di sfuggita nel nuovo trailer died è diventata immediatamente un'ossessione per tantissimi appassionati. E' meravigliosa, non trovate?

Le creature che vengono introdotte nei film della saga di Guerre Stellari sono sempre affascinanti, sotto diversi punti di vista, per la creatività che c'è dietro alla costruzione di personaggi così diversi da noi e per la realistica trasposizione che ne viene data sullo schermo: sono individui che non esistono nella realtà (almeno in quella che esperiamo quotidianamente nel nostro piccolo mondo), ma sembrano appartenere alla nostra normalità in qualche modo, come fosse facile vedere uno Wookie al fianco di un pilota di jet!

Adesso si sono addirittura superati: La Volpe di Cristallo non è solo qualcosa di mai visto prima, è straordinariamente bella. Di una bellezza paragonabile a quella degli unicorni, dei cavalli alati, del FantaDrago, insomma.

Già abbiamo visto le palline di pelo Porg, che pure sono pucciosissime. Ora ci vengono invece presentate le supermodelle della galassia lontana, lontana, le Volpi Di Cristallo, inarrivabili e dalla bellezza "stordente"!



Inizialmente si pensava fossero ghiacciate, alcuni credevano fossero cani, altri gatti e poi alla fine è arrivata la conferma: sono Volpi e sono di Cristallo:

Jason Gorber ✔ @filmfest_ca

.@rianjohnson, can you confirm if this fictional creation of yours is canine or feline? Please put real debate about #TheLastJedi to rest pic.twitter.com/BQLvp96WK9



Rian Johnson ✔@rianjohnson

It’s crystalline.



La primissima occhiata abbiamo potuto darla alle volpi nella featurette di luglio del dietro le quinte di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ma il trailer le ha inserite nel contesto ambientale della storia, e fanno tutto un altro effetto. Abitano su Crait, il pianeta minerale dove ciò che resta della Resistenza è costretto ad atterrare. Una volta questo luogo era la "casa" dell'Alleanza Ribelle e fu lì che Leia apprese per la prima volta dell'esistenza di una forza di opposizione all'Impero. Sembra proprio che tutto quanto riguardi la Ribellione inizi e finisca proprio a Crait.



Quel che si comprende guardando il trailer è che le Volpi di Cristallo non sono selvagge e le si vedono entrare in una sorta di rifugio, che è poi la base della Resistenza. Quindi questi animali no, non mangeranno i membri del team. Tuttavia, usarle come mezzo di trasporto non dovrebbe essere un'opzione: probabilmente sarebbe scomodo montar loro in groppa, a causa degli spunzioni di cristallo!

Se volete dare un'occhiata più approfondita alla realizzazione delle Volpi di Cristallo cliccate QUI.



Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala il 13 dicembre.