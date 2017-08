Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Speculazioni: chi è l'Ultimo Jedi?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Chi non si sta chiedendo chi siano (o chi sia),? C'è un libro che potrebbe aver già rivelato di chi si tratta...

Un nuovo libro per bambini di Star Wars potrebbe aver rivelato la scena iniziale dell'ultimo film realizzato finora della Saga di Guerre Stellari. Non solo, potrebbe aver dato molte altre, importanti notizie...

Il libro si intitola The Star Wars: Look and Find, è un libro interattivo che include due parti, una dedicata a Gli Ultimi Jedi, l'altra ai personaggi del film e ci sono Rey, Luke Skywalker e le creature principali che si trovano ad Ahch-To. Ma una frase potrebbe aver addirittura rivelato a chi spetta l'appellativo di Ultimo Jedi.

Alla fine di Star Wars: il Risveglio della Forza, Rey (Daisy Ridley), trova Luke (Mark Hamill), isolato in un pianeta molto antico e, sin dal momento in cui quell'ultima scena è stata mostrata, il pubblico non ha fatto che chiedersi come inizierà il prossimo capitolo, Episodio VIII.

Ecco il testo del libro, divulgato via Star Wars News Net:

La Base Starkiller viene distrutta, ma Kilo riesce a scappare. Grazie a Rey e ai suoi amici, BB-8 porta le coordinate alla Resistenza. In loro vece, Rey viaggia verso il pianeta Ahch-To, sperando di ottenere l'aiuto di Luke. Mentre Rey cerca di persuadere l'Ultimo Jedi ad unirsi alla resistenza, trovate le caratteristiche di queste rocce.

Potrebbe essere un nonnulla, nel senso che, attualmente Luke è effettivamente l'ultimo Cavaliere Jedi con quel titolo già acquisito, e dunque chiamarlo così non è neppure formalmente sbagliato, altrimenti potrebbero inavvertitamente e, speriamo, involontariamente, aver rivelato la trama del film!

Se fosse davvero Luke l'Ultimo dei Cavalieri Jedi, come potrebbe svilupparsi, secondo voi, la trama in futuro? E ancora, se fosse così, che posto avrebbe Rey come combattente in grado di usare la Forza? E quale potrebbe essere il suo futuro?

Aspettiamo...