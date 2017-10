Star Wars - Gli Ultimi Jedi: la spada laser di Kylo Ren nel cielo di Sydney!

Continua la promozione di Star Wars - Gli Ultimi Jedi in tutto il mondo, con eventi dedicati all'universo di Guerre Stellari. Uno di questi, molto insolito, si è svolto nelle scorse ore in Australia, a Sydney. La Disney infatti ha mostrato nei cieli della città una spada laser rossa, quella di Kylo Ren, lunga 60 metri e sospesa tramite un elicottero.

Per creare una luce rossa abbastanza potente da mostrare la spada in tutto il porto sono stati installati 10.800 LED. La Disney si è avvalsa di una tecnologia ottica per avvisare i fan che i biglietti per Star Wars - Gli Ultimi Jedi sono disponibili.

L'evento è stato organizzato quasi in concomitanza con l'uscita dell'atteso final trailer del film, diretto da Rian Johnson e interpretato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. L'uscita del film è prevista per il 13 dicembre.