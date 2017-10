Star Wars: Gli Ultimi Jedi, scoppia il caso Porgs: da "pucciosi" a odiosi!

Diciamo che vederli in azione, invece che semplicemente in fotografia, ha scatenato le reazioni della rete: se alcuni li hanno trovati incredibilmente carini, per altri sono già noiosi. C'è chi è rimasto malissimo vedendo che i cricetini hanno le z ampe palmate , altri invece hanno detto che assomigliano ai Minions , altri ancora che sono proprio "stupidi" !

Porgs are actually dumb, and I'm mad at you if you actually like them. #TheLastJedi — [Insert Scary Name] (@_anthonynash) October 10, 2017

check out this hot take: porgs are stupid — idk (@ptceee) October 11, 2017

I'm not gonna lie I thought that porgs were cute...and then I saw their actual chicken legs/feet. No thanks — Addison (@SPOOKEDdison) October 11, 2017

All right, I'm gonna say it: Porgs hit my Uncanny Valley. They creep me out. — Anosmic Blonde (@TheBarbarienne) October 11, 2017

Porgs fucking suck I hate them also what are porgs also don't tell me anything about porgs. — 🎃линксхунд🎃 (@linkshund) October 10, 2017

porgs are dumb as shit & pointless

im over cute comedic relief — molly (@DEADLlGHTS) October 10, 2017