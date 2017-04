Star Wars: Gli Ultimi Jedi, rivelato chi interpreterà Kelly Marie Tran

La conferenza delladi oggi pernon ha svelato solo il primo spettacolare trailer dell’attesissima pellicola in uscita a fine anno, ma è stato svelato anche l’inserimento nel film di un nuovo personaggio, interpretato dall’attrice

Introdotto giusto 35 minuti dopo l’inizio della conferenza, Kelly Marie Tran ha fatto il suo ingresso sul palco per discutere del suo ruolo. "Il nome del mio personaggio è Rose", ha detto Tran. "Fa parte della Resistenza e lavora alla manutenzione, e non vedo l'ora che possiate fare la sua conoscenza."

Mantenere segreto il suo ruolo ai fan è stato facile, ma tenere all’oscuro la sua famiglia è stato molto più difficile, secondo l'attrice: "I miei non lo sapevano ancora quattro mesi dopo", ha detto Tran spiegando poi cosa disse alla sua famiglia. "Ho detto loro che stavo facendo un film indipendente in Canada. A un certo punto ho effettivamente comprato un po' di sciroppo d'acero, così ho potuto portarlo a loro e far credere che ero davvero in Canada."

Al nuovo membro del franchise stellare ha poi fatto eco lo scrittore e regista Rian Johnson: "Per me, crescendo, una delle cose che più mi affascinavano da bambino del Colorado che guardava questi film... era l'idea che qualcuno come me, che ognuno di noi potesse farsi avanti e trasformarsi in un eroe", ha aggiunto Johnson. "Ecco da dove viene il personaggio di Rose... lei viene tirata dentro una grande avventura da Finn e Kelly incarna questo significato per me."

Nel cast del film ritroveremo Daisy Ridley nei panni della protagonista Rey, oltre al ritorno di John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Peter Mayhew, Andy Serkis, Anthony Daniels, Lupita Nyong'o Mark Hamill e Carrie Fisher. Benicio Del Toro e Laura Dern si sono uniti al cast in due ruoli non ancora rivelati.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2017.