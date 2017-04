Star Wars: Gli ultimi Jedi, rivelati nuovi dettagli sul Leader Supremo Snoke

Si terrà verso fine aprile laa Orlando, Florida, e la Dinsey con LucasFilm ci offrirà sicuramente qualche interessante novità, magari persino il primo teaser trailer dell'attesissimo

Il fandom si è così prontamente messo in moto per scovare dettagli o novità proprio sul film diretto da Rian Johnson, e uno dei più famosi fan-site di Star Wars è riuscito a individuare nuovi e interessanti dettagli riguardanti il Leader Supremo Snoke.



Queste le info pubblicate infatti dall'editor in chief di Making Star Wars: «Snoke otterrà un makeover totale rispetto a quanto visto ne Il risveglio della Forza. Sarà un personaggio opulento e stravagante. Sembrerà un personaggio ancora più nuovo, senza quella lunga e noiosa tunica nera. Lo vedremo in uno stato di decadenza. Credo che il suo stile di vestiario rispecchi i suoi valori e le sue preoccupazioni da essere malvagio. Snoke indosserà una veste di seta in oro con un motivo ornato su di essa ne Gli ultimi Jedi».



La descrizione continua poi parlando di un "grande anello" che il Leader porta con orgoglio su "delle mani avvizzite". Ha anche altri gioielli, come una grande pietra nera, una gemma che molti ritengono essere un cristallo Kyber.



Making Star Wars parla anche delle Guardie Reali di Snoke, rivelando: «Le cose si fanno ancora più strane quando invece parliamo della Guardie Pretoriane, che saranno 6 o 8. Non sono però sicuro che vengano chiamate Guardie Pretoriane o se questo sia un titolo assegnatogli a causa della somiglianza con le Guardie Imperiali».



Infine, scopriamo che il Leader Supremo supervisionerà i movimenti del Primo Ordine da un'unità di comando mobile sul Distruttore Mega, che secondo il sito sarà "la nave più grande vista nel franchise di Star Wars".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi uscirà nelle nostre sale a dicembre 2018.