Star Wars - Gli Ultimi Jedi: rivelati alcuni filmati alla stampa

Da queste poche notizie, è difficile capire quale sia la direzione de Gli Ultimi Jedi, ma è possibile immaginare un film molto simile a L'Impero Colpisce Ancora, con le forze del bene messe alle strette dalle mire espansionistiche del Primo Ordine. Un'operazione, quindi, simile a quanto visto in Il Risveglio Della Forza, film chiaramente intenzionato ad essere il Una Nuova Speranza di questa generazione? Lasciateci leggere le vostre ipotesi ed elucubrazioni nella sezione commenti, abbiamo sete di Star Wars !

Sono sempre meno i mesi che ci dividono dall'uscita di Star Wars VII - Gli Ultimi Jedi , nuovo episodio della saga spaziale ideale da George Lucas . Il prossimo episodio, sequel diretto del tanto discusso Il Risveglio Della Forza, arriverà a due anni di distanza dal settimo capitolo. Si preannuncia una produzione dai toni molto dark, stando a quanto mostrato nel footage esclusivo. In particolare, i fortunati giornalisti hanno potuto vedere:

In un incontro a porte chiuse con alcuni giornalisti selezionati avvenuto a Denver,ha mostrato alcune immagini del prossimo. Le abbiamo riassunte per voi.

