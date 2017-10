Star Wars: Gli Ultimi Jedi - rivelati alcuni dettagli sulla Guardia di Snoke

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre. Il film, diretto daè l'ottavo capitolo della saga ambientata nella Galassia lontana, lontana... creata tanti anni fa dal genio di. Notizie ne arrivano poche, ma qualcosa inizia a muoversi.

Infatti questo è il fine settimana durante il quale si tiene il New York Comic Con e ci sono sia pellicole che serie tv molto attese dai fan. Fan che sperano di ottenere, tra le altre cose, qualche anticipazione sulle uscite preferite. Star Wars genera hype anche solo pronunciando il nome della saga così, in generale, figuriamoci quando ci sono dei film in uscita. Con la pellicola su Han Solo in corso d'opera e con Episodio VIII alle porte, il NYCC sarà un buon momento per sapere qualcosa in più sugli eroi della galassia.

Adesso pare che siano usciti alcuni dettagli sulla Guardia pretoriana del Leader Supremo Snoke.

Di Snoke, per adesso, sappiamo che è un alieno dalle fattezze umanoidi che ha al suo comando il Primo Ordine e Kylo Ren. Il suo operato ha portato agli eventi occorsi in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Di lui sappiamo anche che sa usare la Forza, grazie alle notizie contenute nel libro Star Wars: Absolutely Everything You Need To Know.

Della sua armata sappiamo che indossa armature rosse e che si fanno chiamare Pretoriani come gli antichi combattenti dell'Impero Romano; inoltre, somigliano molto alla Guardia Reale che aveva Palpatine in Il Ritorno dello Jedi. Se date un'occhiata al Tweet qui sotto, potete vedere i dettagli che sono stati rivelati proprio al Con allo Star Wars: The Last Jedi booth, dove c'era una replica della sala controllo della Starkiller.

Alcuni dettagli sulle armi della Guardia Pretoriana di Snoke guards #NYCC.

E dunque, stando alle info, i Pretoriani sono otto e il loro ruolo è quello di proteggere il Leader Snoke, sono la sua guardia personale, quindi. Le loro spade sono costituite da "filamenti di energia elettroplasmatica che cottono sul filo delle lame". Inoltre, le guardie sono "in grado di modificare il loro stile di combattimento cambiando la forma delle loro armi dividendole e facendole diventare due spade singole." Questo li rende pericolosi e imprevedibili in battaglia.

E dunque, anche se non sappiamo bene che ruolo avranno i Pretoriani di certo non saranno ehm... "fiacchini" come gli adorati Stormtroopers in battaglia, e daranno molto filo da torcere alla resistenza. Che ne pensate?