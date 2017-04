Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson sorprende i fan in fila per il panel!

Comincerà tra circa 15 minuti l'atteso panel dialladi Orlando, ma il regista dell'ottavo capitolo,, ha voluto fare una sorpresa ai fan.

In fila da ore per ritirare i biglietti dell'evento, infatti, i fan sono stati felici di veder arrivare Johnson, che con tanto di megafono ha voluto presentarsi. Le persone si sono così alzate in piedi per scattare foto o girare dei video, ma il regista li ha informati di volerli ringraziare personalmente uno a uno passando per la fila.



Un gesto d'affetto che Johnson ha voluto condividere con quelli che sono i veri sostenitori di questa lunga e amatissima saga, e che siamo certi le persone lì presenti non dimenticheranno tanto facilmente.



Il trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi dovrebbe essere proiettato tra pochi minuti proprio a Orlando e potrebbe sbarcare direttamente online poco dopo. Occhi aperti!