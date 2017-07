Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson si è ispirato a Il Ritorno dello Jedi

Rian Johnson ha recentemente ammesso la fondamentale importanza denell’economia della sua lavorazione per

Con Il Risveglio della Forza profondamente influenzato da Una nuova speranza, il timore dei fan e del pubblico in generale era quello di trovarsi davanti con il nuovo capitolo a una rielaborazione de L’Impero Colpisce Ancora, ma Rian Johnson ha spiegato come l’influenza maggiore sia arrivata da Il Ritorno dello Jedi, il sesto episodio della saga di George Lucas, diretto da Richard Marquand.

“Il primo istinto porta a pensare: ‘Beh questo è il capitolo centrale quindi avrà a che fare con l’Impero o qualcosa del genere’. Allo stesso tempo, però, volevo mantenere lo stesso senso del divertimento presente nel precedente film di J.J. Abrams, o quello che era insito al Ritorno dello Jedi, uscito quando avevo solo 10 anni. Era pervaso da questo senso di giocosità, credo. Quindi quando penso al mio film, non voglio dare l’impressione di un capitolo così dark come lo era l'Impero. Era molto importante per me mantenere lo spirito d’avventura. Non so, è una sorta di mix di vari sentimenti contrastanti. E spero ci sia anche qualcosa di unico”.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nelle sale di tutto il mondo il 15 dicembre 2017. Su queste pagine potete visualizzare l’ultimo dietro le quinte, contenente tante sequenze inedite e curiosità.