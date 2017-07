Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson parla dell'arco narrativo di Leia

Star Wars: Gli Ultimi Jedi i è attesissimo e, ancora di più è attesa l'interpretazione di. Purtroppo, data la scomparsa dell'attrice, ci si chiede come verrà gestito l'arco narrativo del, visto che, ovviamente, il film è stato girato con l'idea che potesse partecipare anche all'ultimo capitolo.

Sfortunatamente, le cose sono andate diversamente e il regista Rian Johnson ha parlato a Good Morning America riguardo la chiusura o meno dell'arco narrativo della Principessa Leia.

"Penso che Carrie abbia regalato una bellissima performance nel film e... ovviamente non abbiamo girato il film pensando che fosse il suo ultimo lavoro. Ciò detto, credo ci siano delle scene, che lei ha girato, che sono piene di significato. Ce ne sono alcune in particolare che beh le riguardo e credo di essere stato estremamente fortunato ad aver avuto l'occasione di poter lavorare con lei e girarle... sono grato di averla avuta con me, e lo sono in molti."

"Se la sua storia si chiuderà bene? Non lo so. Ma emozionalmente è una sorta di momento catartico, da una soddisfazione emozionale, penso. Per me è così."

Sarà un momento dolceamaro, e vedremo come è stato gestito il 13 dicembre prossimo, quando Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriverà a cinema..