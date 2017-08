Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Rian Johnson: "Leia farà qualcosa di emozionante!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi , diretto da, sarà l'ultima pellicola in cui vedremo recitare, ma ovviamente, in corso d'opera, nessuno poteva saperlo. Il regista parla del cambiamento del personaggio del Generalein Episodio VIII.

Johnson si era già espresso su quello che succederà e dove troveremo i personaggi perché, dopo l'attacco del Primo Ordine, la resistenza si ritrova braccata e la Repubblica è frammentata. Gli animi sono inquieti e quindi c'è tanto con cui il Generale Leia Organa deve fare i conti. Non ultima la perdita di Han: "Sono un piccolo gruppo e sono ricercati. La Repubblica è allo sbando, frammentata, dopo l'attacco del Primo Ordine. Sono vulnerabili ed è così che li ritroviamo all'inizio del film."

Leia nel frattempo, sta soffrendo per la perdita di Han Solo, dopo l'omicidio ad opera del loro stesso figlio, Kylo Ren, ed è così, esattamente in quel momento che la ritroviamo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi: "La vediamo in un momento di estrema sofferenza e mentre cercavo di capire come avrei potuto sviluppare il suo arco in questa pellicola - ne ho parlato anche con Carrie - mi chiedevo di continuo: dove voglio portare il suo personaggio?"

Molto di ciò che vedremo nel nuovo film di Leia, sarà il rapporto d'amicizia ritrovato con Poe Dameron ed Entertainment Weekly conferma che Episodio IX al momento è in corso di riscrittura per riflettere l'improvvisa morte dell'attrice, lo scorso anno. Tuttavia, in questo ottavo capitolo, il suo ruolo pare non aver subito cambiamenti di sorta, e tutto resta come era stato previsto in origine. Johnson pertanto prosegue:

"Ovviamente nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe successo e che questo sarebbe stato il suo ultimo film di Star Wars, dunque naturalmente non è che abbiamo impostato il film come se dovesse essere la conclusione del suo arco narrativo. Ma guardandolo, ci sarà una reazione estremamente emozionale da parte degli spettatori, per ciò che lei fa in questa pellicola."

Cosa pensate che farà quindi Leia? Se avete supposizioni, non esitate a commentare!