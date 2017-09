Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson fa nuovamente chiarezza sul titolo

A poco meno di tre mesi dall’uscita del film nelle sale,è tornato a discutere del titolo che è stato scelto per l’ottavo episodio della saga,

Nonostante per l’Italia e in molti altri paesi sia stata adottata una traduzione al plurale del termine “Jedi”, il regista ha sempre dichiarato che nella sua mente è stato sempre al singolare. “Il senso è già nell’opening crawl de Il Risveglio della Forza. Luke Skywalker è attualmente l’ultimo Jedi. Si fa sempre un gran parlare prima di questi film – tutto viene interpretato da un certo punto di vista – ma entrando nel merito della nostra storia, lui è veramente l’ultimo dei Jedi. Si è autoimposto un esilio ed è solo su quest’isola per ragioni ancora sconosciute”.

Johnson ha poi chiarito anche che la voce che nel trailer preannuncia l’imminente fine dei Jedi, è proprio quella di Luke: “Si, è lui. Mi sembra abbastanza chiaro. Questo è qualcosa che indubbiamente esploreremo nel film. Il cuore di questa storia sono Luke e Rey. Segue anche tutti gli altri personaggi, ma la vera essenza è l’approfondimento e lo sviluppo di loro due. E un’altra questione che è assolutamente legata alla nostra storia è la risposta alla domanda: ‘Qual è l’atteggiamento attuale di Luke circa i Jedi”.

Per conoscere tutte le risposte a queste domande, non rimane altro che attendere impazienti il 15 dicembre 2017, giorno in cui arriverà nelle sale Star Wars: Gli ultimi Jedi.