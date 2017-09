Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Rian Johnson ha esitato prima di prendere la regia

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , non ha immediatamente accettato l'incarico che gli venne proposto quando gli chiesero di dirigere; ecco come è andata.

Molti dei registi oggi sulla cresta dell'onda non hanno alcun problema ad ammettere quanto sia stato profondo, negli anni, l'impatto che Star Wars ha avuto nell loro lavoro e, senza dubbio, alcuni avrebbero accettato di prendere in mano la regia di uno dei capitoli della saga senza battere ciglio.

Non è il caso di Rian Johnson, che invece un film l'ha diretto, precisamente l'ottavo capitolo, Star Wars: Gli Ultimi Jedi. E questo perché sognare è una cosa, avere tra le mani il progetto sul serio, un'altra. Parlando con The New York Times, Johnson ha spiegato che ha "dato di matto" quando gli venne chiesto di lavorare al seguito della pellicola diretta da J.J. Abrams:

"E' stato assolutamente inaspettato. Ok, avevo discusso qualche volta con Kathy Kennedy, dopo che lei prese le redini della Lucasfilm, ma non avrei mai pensato di poter essere davvero considerato per il lavoro perché davo per scontato che qualsiasi regista sulla faccia della terra avrebbe fatto i salti mortali per accaparrarsi quella regia, e poi Star Wars è stato affidato a me."

"Immediatamente dopo, mi sono reso conto che il meeting con la Kennedy riguardava proprio il lavoro, e francamente non mi sono minimamente degnato di nasconderle che stavo dando di matto ed ero super contento anche se, sarò sincero, le ho chiesto se potevo pensarci un attimo, prima di rispondere."

Indubbiamente prendere parte a un progetto importante e tanto amato nel mondo come Star Wars non deve essere semplice, ma l'adrenalina alla fine, vince sulla paura. Almeno per Johnson!