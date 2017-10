Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson consiglia di evitare il trailer

Il regista ha fatto sapere su Twitter che il final trailer sarà "un po' più spoileroso dei precedenti", mostrandoci qualche accenno alla trama - totalmente assenti dagli altri trailer diffusi nei mesi precedenti. Ma Rian Johnson tende a precisare, per tutti quei fan che odiano sapere anche poco-poco di un film, di evitare la visione del final trailer e di procedere fino all'uscita - prevista per il 13 dicembre - senza guardarlo.

La Walt Disney Pictures ha annunciato l'arrivo di un final trailer di Star Wars - Gli Ultimi Jedi , in arrivo questa notte, maha un consiglio per i fan più accaniti della saga.

