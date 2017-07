Star Wars - Gli Ultimi Jedi: Rey, Finn e Leia nei primi poster ufficiali

Il film arriverà a Natale distribuito dalla Walt Disney Pictures e continuerà gli eventi narrati in Star Wars - Il Risveglio della forza . La regia è stata affidata a Rian Johnson, che ha anche scritto la sceneggiatura. Nel cast anche Oscar Isaac, Gwendoline Christie, Adam Driver, Benicio del Toro e Mark Hamill .

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi