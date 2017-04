Star Wars: Gli Ultimi Jedi, primo spettacolare trailer ufficiale in italiano

Come rumoreggiato, è arrivato in rete il primo attesissimo trailer ufficiale di, ottavo capitolo della famosa saga cinematografica dedicata a Guerre Stellari. Potete ammirare lo spettacolare trailer in questa notizia.

Stavolta è Rian Johnson a dirigere questo episodio della saga, da una sceneggiatura che ha firmato lui stesso, e che segue gli eventi del precedente Star Wars - Il Risveglio della Forza. In questo atteso episodio torneranno Daisy Ridley nei panni della nuova eroina, Rey, ma anche Mark Hamill nel ruolo dell'iconico Luke Skywalker; del cast faranno parte anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Andy Serkis, Gwendoline Christie, Timothy M. Rose, Jimmy Vee, Mike Quinn, Simon Pegg e Billie Lourd. Peter Mayhew e Joonas Suotamo, invece, daranno vita a Chewbacca.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi rivedremo, inoltre, Adam Driver nei panni del villain Kylo Ren e la recentemente scomparsa Carrie Fisher nel ruolo dell'indimenticabile Leia Organa. Tra le new entry Benicio del Toro, Kelly Marie Tran e Laura Dern.

La pellicola arriva a dicembre.