Star Wars: Gli ultimi Jedi potrebbe essere il film più lungo della saga

Interessante il particolare che i primi tre film originali della trilogia sono i tre più brevi: Star Wars dura 121 minuti, L'Impero colpisce ancora dura 124 minuti mentre Il ritorno dello Jedi ha una durata di 132 minuti. Il prossimo trailer di Gli Ultimi Jedi dovrebbe arrivare il 9 ottobre. Il cast del film, diretto da Rian Johnson , comprende Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. L'uscita è prevista per il 13 dicembre.

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi