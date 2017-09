Star Wars - Gli Ultimi Jedi: i personaggi del film nelle figurine della Topps

Sull'app della Topps sono comparse le immagini delle figurine con i protagonisti di Star Wars - Gli Ultimi Jedi, ottavo capitolo della saga cinematografica creata da George Lucas alla fine degli anni '70. Presenti i personaggi più importanti, da Rey a Luke fino a Dameron e al generale Leia Organa. Il film è scritto e diretto da Rian Johnson.

La trama di Star Wars - Gli Ultimi Jedi è ancora top secret, come di consueto per i film della saga. Il cast del film diretto da Rian Johnson è composto da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.

L'uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 13 dicembre, due giorni prima di quella negli Stati Uniti.