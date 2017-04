Star Wars: Gli Ultimi Jedi, per Rian Johnson il titolo è... singolare

Il titoloscatenò una grossa speculazione tra i fan: era singolare o plurale? La risposta arrivò dai titoli internazionali: era plurale. E, non a caso, in Italia il film si chiama

Eppure per Rian Johnson, il titolo dovrebbe essere/potrebbe essere singolare. Tenete a mente che è un suo "parere" (per quanto sia il regista della pellicola!) e che le divisioni internazionali della Disney non hanno tradotto i titoli in plurale senza autorizzazione della Disney USA e Lucasfilm. "Non mi sono mai fatto quella domanda sul titolo... ma nella mia testa è singolare" ha affermato Johnson "Ne Il Risveglio della Forza dicono che se ne è andato per trovare l'ultimo tempio Jedi. Luke è l'ultimo Jedi".

Johnson ha poi svelato che nel sequel si parlerà dei genitori di Rey e che il nuovo pianeta visto nei trailer è Crait, "un pianeta minerario, una vecchia base ribelle ora abbandonata", che avrà un ruolo importante nella pellicola.