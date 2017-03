Star Wars: Gli ultimi Jedi, per JJ Abrams arriverà l'Oscar per Mark Hamill

Non si sono ancora spente le luci sull'ultima edizione degli Oscar che qualcuno inizia già a pensare alla prossima edizione.infatti ha parlato in termini piuttosto entusiastici della performance diin, prossimo episodio della saga di Star Wars, che uscirà nelle sale cinematografiche a fine anno.

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il poster del 40° anniversario del franchise, e ora arriva una dichiarazione abbastanza inaspettata di Abrams sul futuro di Hamill:"Se non vincerà un Oscar saremo tutti delusi, e credo che nessuno sarà più deluso di Mark."

Nonostante sia molto difficile, storicamente, vedere un attore di un film di questo tipo non solo vincitore ma nemmeno candidato all'Oscar, nel 1978 Alec Guinness venne candidato per la sua performance nel primo capitolo della saga.

Si ripeterà la stessa situazione per Mark Hamill? Nel frattempo l'attesa cresce per Star Wars: Gli ultimi Jedi che comprende nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Carrie Fisher, John Boyega, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Billie Lourd, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Kelly Marie Tran e Dante Briggins.