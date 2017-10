Star Wars: Gli Ultimi Jedi, per Daisy Ridley usare la spada laser è difficile!

, protagonista della nuova trilogia di Guerre stellari, sarà tra pochi mesi al cinema con il nuovo capitolo della saga, Star Wars: Gli Ultimi Jedi . L'attrice parla delle difficoltà che ha avuto a maneggiare le spada laser.

Essere un Jedi è dura, molto dura! E durante una recente intervista rilasciata a Vogue, Daisy Ridley ha parlato esattamente di come sia stato complicato maneggiare con destrezza e disinvoltura uno degli oggetti più iconici della saga di Guerre Stellari: la spada laser!

"Sono molto, molto pesanti. Tre, quattro, cinque chili forse? E il peso non è per nulla ben distribuito!"

Poi l'attrice ha continuato, parlando di come si sia preparata per le scene di combattimento in cui doveva usare queste armi:

"Si danno tipo otto colpi da una parte, poi altri otto dall'altra, poi otto sopra e ancora otto sotto."

L'attrice ha scherzato dicendo che è un ottimo modo per mantenersi in forma e che si dovrebbero aprire delle scuole di "Spada Laser" con lo stesso regime di allenamento a cui si è sottoposta lei. Comunque, evidentemente, l'allenamento ha dato i suoi frutti: nelle scene di combattimento con Kylo Ren, perlomeno quelle che abbiamo visto ne Il Risveglio della Forza, non se la cavava affatto male!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva al cinema in Italia il prossimo 13 dicembre. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film vede nel cast: Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa, Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega nei panni di Finn, Adam Driver nei panni di Kylo Ren, Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron, Lupita Nyong’o nei panni di Maz Kanata, Kelly Marie Tran nei panni di Rose Tico, Laura Dern nei panni del Vice Ammiraglio Amilyn Holdo, Gwendoline Christie nei panni di Captain Phasma, Andy Serkis nei panni del Supremo Leader Snoke, Domhnall Gleeson nei panni di General Armitage Hux, Benicio Del Toro nei panni di “DJ,” Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca, Anthony Daniels voce di C-3PO e Jimmy Vee voce di R2-D2.