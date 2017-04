Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac descrive la scena con Carrie Fisher

è in arrivo a fine anno e ovviamente è attesissimo in tutto il mondo. C'è però anche un senso di velata malinconia in tutti noi che aspettiamo il release della pellicola, per l'inaspettata e prematura scomparsa di

Oscar Isaac, che interpreta il pilota della Resistenza Poe Dameron, ci racconta della scena che ha girato con lei. Non che possa dare dettagli, ma questo è ciò che ha dichiarato: "Abbiamo fatto 25 ciak in totale. La metà miei, l'altra metà suoi... C'era una scena in cui c'era anche una certa fisicità da riportare ed è stata fatta più volte. Lei si è gustata la fisicità della scena, lasciatemelo dire. E' stata piuttosto intensa. Sarà divertente vedere cosa ne tireranno fuori."

Isaac spiega che la Fisher aveva una sorta di aura intorno a lei quando recitava e che è più che onorato di aver lavorato con lei. Oltretutto la presenza di spirito della Fisher la faceva apprezzare moltissimo sul set, era una gioia lavorarci insieme.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi cast: Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Adam Driver, Andy Serkis, Kelly Marie Tran, Gwendoline Christie, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Benicio Del Toro e Laura Dern.