Star Wars: Gli Ultimi Jedi, online lo spettacolare final trailer

Come promesso e anticipato, la Walt Disney Pictures ha diramato in rete l'atteso final trailer - anche in italiano - di. Potete visionare il trailer comodamente nella nostra notizia, insieme al nuovo poster ufficiale.

La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato.



Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Seguirà Star Wars - Episodio IX, diretto nuovamente da J.J.Abrams.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 dicembre.