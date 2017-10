Star Wars: Gli ultimi Jedi, online il bellissimo poster IMAX del film

Come prevedibile, l'uscita del nuovo, entusiasmante trailer dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi ha totalmente monopolizzato la giornata e l'attenzione di cinefili e fan, e tra gallery di immagini e approfondimenti spoiler, ecco che è stato adesso rilasciato online anche un bellissimo poster IMAX del film.

La compagnia IMAX ha infatti annunciato dei regali speciali per chi si recherà a vedere il film in giorni specifici, ed esattamente il 16, il 23 e il 30 dicembre prossimi. Stiamo parlando di ticket da collezione pensati appositamente per l'uscita del film di Rian Johnson e, si scopre oggi, di questo meraviglioso poster ideato dall'artista Dan Mumford, anche se cambieranno i giorni per riceverlo e saranno il 17, 24, 31 dicembre e il 1° gennaio. Ovviamente l'iniziativa è per il territorio americano.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi continuerà la storia della nuova trilogia iniziata con Il risveglio della Forza, con Rey (Daisy Ridley) impegnata nel suo addestramento Jedi su Ahch-To sotto la guida di Luke Skywalker (Mark Hamill) e la resistenza pronta a combattere ancora il Primo Ordine del Lord Supremo Snoke (Andy Serkis).



Nel cast troveremo anche Adam Driver, Benicio Del Toro, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 dicembre 2018.