Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovo sguardo a Benicio Del toro dai set Hasbro

La Hasbro porterà la linea completa di action figure dedicate alla saga al prossimo New York Comic Con. Star Wars: Gli Ultimi Jedi , scritto e diretto da Rian Johnson , arriverà nelle sale il 15 dicembre 2017.

L’attore Premio Oscar è una delle tre new entry della saga e a quanto pare darà vita a DJ, un enigmatico decifra codici che aiuterà Finn e Rose Tico nella loro missione. Il personaggio, secondo i recenti rumor – potrebbe essere direttamente collegato a Maz Kanata, ma a parte questo vige la massima segretezza su tutto il contesto in cui opera.

