Star Wars - Gli Ultimi Jedi: nuovo dietro le quinte dall'atteso nuovo episodio

La regia di questo nuovo episodio è affidata a Rian Johnson , che ne ha anche curato lo script, e riprenderà gli eventi di Star Wars - Il Risveglio della Forza . Daisy Ridley riprende i panni di Rey mentre Mark Hamill sarà di nuovo Luke Skywalker; Carrie Fisher darà il volto alla Principessa/Generale Leia. Nel cast della pellicola in arrivo a Natale anche Oscar Isaac, John Boyega, Adam Driver e Benicio del Toro.

Star Wars - Gli Ultimi Jedi non sarà presente al San Diego Comic-Con quindi dobbiamo accontentarci, al momento, di questo behind-the-scenes. Questo pomeriggio, invece, sono arrivate altre immagini dal merchandise ufficiale .

Chi si aspettava un nuovo trailer ufficiale perresterà piuttosto deluso, ma Lucasfilm ha comunque rilasciato un dietro le quinte ufficiale dal film durante il D23, che voi potete vedere in questa notizia.

