Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuovi dettagli sul personaggio di Benicio Del Toro

In questi ultimi giorniha rilasciato online del nuovo materiale ufficiale dedicato a Star Wars: Gli ultimi Jedi di, e sempre grazie al sito possiamo oggi riportarvi alcuni nuovi dettagli su, il personaggio interpretato nel film da

A rivelare queste curiosità è stato direttamente l'attore Premio Oscar ai microfoni di EW, dichiarando: «DJ fa parte della missione per raggiungere la prospera città casinò di Canto Bight intrapresa da Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran). Ma... lo porteranno lì? Lo cattureranno lì? Lo libereranno lì?».



L'attore vuole chiaramente mantenere un certo riserbo sulla sua storyline, rifiutando di rivelare altre curiosità. D'altra parte, però, la Tran ha parlato a sua volta di DJ, condividendo ulteriori dettagli: «Quando ero sul set con quel personaggio, sentivo come se ci fosse una tigre nella stanza, e dovevo sempre guardarmi alle spalle. Proprio come un animale, infatti, poteva fare qualsiasi azione avventata in qualunque momento, senza che me ne rendessi conto».



Quando veniva riportato in fase di casting che Del Toro avrebbe interpretato un "villain" ci si riferiva forse alla sua inaffidabile natura, forse da contrabbandiere o cacciatore di taglie rinnegato, o magari come galoppino segreto del Primo Ordine. Fatto sta che dalle descrizioni non risulta affatto uno dei buoni.



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Andy Serkis e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.