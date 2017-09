Star Wars: Gli ultimi jedi, nuovi curiosi dettagli sui piccoli Porgs

In attesa di vedere un nuovo trailer dell'atteso Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ecco che oggi grazie apossiamo riportarvi alcuni nuovi e curiosi dettagli sui Porgs, gli animaletti nativi di, pianeta dove si trovano) e).

Ma la linea in questione ha anche riportato dei dettagli sulle Caretakers, quelle specie di infermiere-suorine viste pochi mesi fa in una foto dedicata. I porgs si sono subito imposti sui fan della saga, ma oltre ad essere carini potrebbero avere uno scopo ben specifico e alquanto sinistro.



In una sezione chiamata "Luke's Island Highlights" viene infatti scritto: "I piccoli animaletti porgs, simili ad uccelli, sono gli abitanti più adorabili dell'isola. Carini? Sicuro. Gustosi? Anche, forse...". Che possano essere un'importante fonte di sostentamento per Luke nel suo esilio? Effettivamente le coste dell'Isola sembravano da quel poco che abbiamo visto decisamente spoglie e prive di una fauna consistente, quindi l'apporto proteico potrebbe derivare proprio dai piccoli e carinissimi Porgs, il che è inquietante se pensiamo che il libro dove viene detta una cosa simile è per bambini.



Nella foto che trovate in calce, inoltre, è possibile vedere come una delle Caretakers ritratta stia succhiando qualcosa da dei tubi conficcati nella testa di una sorta di pesce, circondata dai Porgs e in compagnia di un'altra caretaker munita di retino. Che siano cacciatrici di Porgs?



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.