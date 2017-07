Star Wars: Gli Ultimi Jedi: nuove notizie sul rapporto tra Luke e Rey!

La notizia che segue potrebbe contenere spoiler sul prossimo Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Se non volete avere alcun tipo di anticipazione, fermatevi qui!

La ragione che ha portato Luke Skywalker all'esilio sarà una parte centrale del prossimo film della saga, Episodio VIII. La sua "mancanza" in Il Risveglio della Forza è servita come plot principale per raccontare la storia di Rey e dare inizio al secondo capitolo della nuova trilogia.

Al D23, durante un'intervista con Good Morning America, al regista Rian Johnson è stata fatta la domanda cruciale sul rapporto tra Luke e Rey.

"Abbiamo qualche idea su cosa Rey voglia da Luke? Per me il grande enigma è piuttosto, cosa è successo a Luke? Perché è finito sull'isola? Lui sa che i suoi amici sono in pericolo, sa bene che la galassia ha bisogno di lui. Perché questo eroe col quale sono cresciuto, ha deciso di andare in esilio? Per me, il punto fondamentale, è scoprire questo mistero e poi, ma solo dopo, potremo iniziare a pensare a che tipo di relazione ci sia tra i due."

I pochi dettagli che abbiamo riguardano il fatto che Luke sta cercando il Primo Tempio Jedi, che dovrebbe trovarsi proprio ad Ahch-To, l'isola sulla quale si trova, e dove Rey lo raggiunge. Tuttavia, quale sia il motivo che l'abbia spinto ad imbarcarsi alla ricerca di questo posto leggendario, compresi tutti gli avvenimenti che sono accaduti tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, restano un mistero che, speriamo, verrà risolto in Episodio VIII.

Per quanto riguarda Rey, sappiamo che la Forza è potente in lei, ma per il resto, cosa farà una volta incontrato Luke, resta anche questo un punto interrogativo.

Oltre a questo, un sommario ufficiale del film rivela che alcuni eroi dai film precedenti si uniranno alle "leggende galattiche" in un'avventura che sbloccherà "misteri vecchi di secoli che riguardano la Forza e rivelazioni scioccanti sul passato" e questo, ovviamente, porta ad altre domande: cosa ha scoperto Luke ad Ahch-To? Rey sarà allenata per diventare un Jedi o qualcosa di più? E, ricollegandoci alle domande di Johnson, cosa hanno questi misteri a che fare col fatto che Luke è andato via quando sapeva bene che gli altri avevano bisogno di lui? mancano pochi mesi, e scopriremo anche quale sia l'albero genealogico di Rey, altro mistero che tiene tutti col fiato sospeso.