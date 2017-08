Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove immagini promozionali di Kylo Ren e Snoke!

Sono appena uscite delle bellissime promo art di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , che mostrano da vicino, ile un'immagine di gruppo degli eroi. Date un'occhiata!

Le immagini, rilasciate da Disney e Lucasfilm, sono parte di una campagna promozionale della pellicola, che arriva nelle sale italiane il 13 dicembre prossimo.

La scorsa settimana, come abbiamo riportato, Adam Driver, l'interprete di Kylo Ren, ha dato qualche piccola anticipazione sull'evoluzione del suo personaggio, dicendo che i fan dovranno aspettarsi l'inaspettato.

Per quanto riguarda l'immagine di gruppo, che vedete anche nel post Instagram, probabilmente è interessante notare la prominenza del personaggio di Rose Tico (Kelly Marie Tran), un'addetta alla manutenzione all'interno della Resistenza, che si imbarcherà in una missione insieme al personaggio di John Boyega, Finn, e dunque appare nel poster.



Il regista, Rian Johnson, aveva accennato qualcosa riguardo questo personaggio: "Non è un soldato e certamente lei non cerca di diventare un'eroina. Ma si troverà catapultata in una grande avventura al fianco di Finn."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala in Italia il 13 dicembre 2017.