Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuove immagini dal set del film

Il conto alla rovescia per vedere l'ottavo episodio di, intitolato Gli Ultimi Jedi prosegue e nel frattempo le informazioni e il materiale riguardo il film aumenta. Sono state diffuse nelle scorse ore altre nuove immagini della pellicola mentre, celebre interprete di Luke Skywalker è stato protagonista di un tweet misterioso.

Nelle immagini vediamo meglio alcuni personaggi, come Phasma e il Generale Hux. Dopo il criptico tweet di Mark Hamill di ieri (poi cancellato e in seguito smentito dall'attore, che l'ha bollato come uno scherzo) è atteso con grande trepidazione il nuovo trailer dell'ottavo capitolo della saga ideata da George Lucas nel 1977.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast principale Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.