Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuove foto ufficiali del Leader Supremo Snoke

L'attesa per Star Wars: Gli ultimi Jedi si fa settimana dopo settimana sempre più spasmodica, con l'arrivo praticamente quotidinao di interviste o aggiornamenti sul film di, di cui oggi possiamo mostrarvi due nuove foto ufficiali del

Molte domande circondano ancora il personaggio interpretato da Andy Serkis, ma secondo le ultime dichiarazioni del regista non avremo molte risposte sulle sue origini o la sua natura, più vicino quindi al Palpatine Imperatore della trilogia originale piuttosto che al Palpatine Senatore di quella prequel, stando sempre alle parole di Johnson.



Una figura nell'ombra che però vedremo nelle sua vera forma corporea e non olografia nel secondo capitolo della nuova trilogia. Un essere umanoide con il volto sfregiato a capo del Primo Ordine, un Leader in veste d'oro a capo della nuova minaccia che dovrà affrontare la Ribellione.



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Benicio Del Toro, Laura Dern e Domhnall Gleeson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.