Star Wars - Gli Ultimi Jedi, nuove foto ufficiali dalla pellicola

A dicembre manca ancora un bel po', ed i fan della saga di Guerre Stellari non vedono l'ora di vedere il ritorno di Rey, Luke Skywalker e di Kylo Ren nel nuovissimo

In attesa di nuovi video, ecco arrivare in rete nuove foto ufficiali da Star Wars - Gli Ultimi Jedi che ci mostrano i protagonisti della pellicola. Li potete trovare comodamente in calce a questa notizia.

Daisy Ridley riprende i panni di Rey mentre Mark Hamill sarà di nuovo Luke Skywalker; Carrie Fisher darà il volto alla Principessa/Generale Leia. Nel cast della pellicola in arrivo a Natale anche Oscar Isaac, John Boyega, Adam Driver e Benicio del Toro.

Stavolta la regia è affidata a Rian Johnson.