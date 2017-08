Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove foto leaked rivelano... SPOILER!

: Sono appena uscite su Reddit delle foto rubate di Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Se non volete vedere di cosa si tratta, non aprite l'articolo che segue, potrebbe contenere delle anticipazioni.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi riporterà sugli schermi la Morte Nera? Delle nuove immagini rubate, rivelano la base di Kylo Ren e Snoke.

La Base Starkiller è stata distrutta in Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma il Leader Supremo Snoke, ad un certo punto, chiama La Nuova Morte Nera, casa sua. E adesso una foto rubata con Kylo Ren in primo piano mostra qualcosa..

Le foto riguardano un gioco per ragazzi che rivela qual è la base del Leader Supremo Snoke. Come potete vedere, appare sferica, ed ha anche delle similitudini con La Morte Nera originale, dunque è possibile che questo misterioso villain chiami casa sua una nuova versione della Base a forma di Luna, che forse vedremo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Per adesso, come per molte altre cose, si tratta solo di speculazione, però sembra essere una solida possibilità quella di vedere una base simile al giocattolo di questa immagine leaked nel film che uscirà a dicembre. Guardate da vicino, e vi renderete conto che Snoke, per esempio, è molto alto, ma lungi dall'essere un gigante.

Inoltre il look di Kylo Ren sembra diverso, e la cicatrice molto più prominente. Lo stesso regista, Rian Johnson, disse, tempo fa, che aveva cambiato leggermente l'angolazione del graffio provocato alla faccia di Ren da Rey, perché visivamente appariva migliore nel nuovo modo.

Che pensate di queste immagini? Ditecelo nei commenti!