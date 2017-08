Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove foto del Leader Supremo Snoke e di Kylo Ren!

Sono uscite alcune nuove immagini che raffigurano, e il, che vedremo apparire nel prossimo episodio della saga, Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Date un'occhiata!

Il Force Friday II sta arrivando, e i fan di certo sono ansiosi di avere qualche anteprima, delle notizie e, anche, di mettere magari le mani su qualche nuovo oggetto di merchandise

Infatti di certo ci saranno moltissimi nuovi accessori, action figures, poster ecc... per promuovere l'arrivo di Episodio VIII, alla fine dell'anno e adesso, su Imgur e online, sono uscite delle nuove immagini che ritraggono alcuni dei protagonisti del franchise.

Poiché sia la Disney che la Lucasfilm non hanno rivelato un granché di quanto verrà messo in vendita al Force Friday; tutto ciò che si trova è qualche immagine leaked, informazioni e voci in giro online.

Nell'immagine Imgur, si vede Rey e grande risalto viene dato sia a lei che alla sua spada laser. Ciò che lascia interdetti, è il posizionamento di alcuni personaggi nella foto in questione. Sia Finn che Leia, per esempio, sono prominenti dal lato del Primo Ordine. Se siamo certi del fatto che Finn andrà in missione sotto copertura, cosa ci fa il Generale Organa dalla stessa parte?

L'altra immagine non ha una provenienza certa e mostra Kylo Ren con un elmo a terra, davanti a lui e Snoke troneggia dietro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva in sala in Italia il 13 dicembre 2017.