Star Wars - Gli Ultimi Jedi: nuova occhiata ai personaggi tramite merchandise

Rian Johnson ha scritto e diretto il film che arriverà per Natale in tutti gli schermi del mondo, e continuerà la nuova saga iniziata con Star Wars - Il Risveglio della Forza . Daisy Ridley riprenderà i panni di Rey, la nuova protagonista della saga, affiancata da Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac e la recentemente scomparsa Carrie Fisher .

I fan non vedono l'ora di scoprire potenziali dettagli dalla pellicola al D23 visto che il film non sarà presente con alcun panel al San Diego Comic-Con .

In attesa di scoprire nuovi potenziali dettagli al D23, ecco trapelare in rete delle nuove immagini dal merchandise diche ci mostrano alcuni dei personaggi di questo nuovo capitolo della saga. Trovate tutto dopo il salto.

