Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuova occhiata agli eroi e ai villain del film

Ancora non è chiaro se e quando avremo modo di vedere un altro trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi diprima dell'uscita nelle sale, ma quelle che vi mostriamo oggi sono alcune delle immagini ufficiali (sottoforma di ritagli) più chiare finora rilasciate, dove è possibile dare una nuova occhiata agli eroi e ai villain del film.

Molte delle immagini che trovate nella gallery in calce sono ritagliate dalle confezioni del vario marchandising del secondo capitolo della nuova trilogia, soprattutto dai giocattoli. Possiamo quindi ammirare nuovamente Luke Skywalker (Mark Hamill) in una veste non dark, Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Leia (Carrie Fisher), Finn (John Boyega), Captain Phasma (Gwenbdoline Christie) e alle guardie pretoriane del Leader Supremo Snoke.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Oscar Isaac, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern e Domhnall Gleeson, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 13 dicembre.