Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuova foto, parla Rian Johnson

Proprio mentre l'Episodio IX è rimasto orfano del suo regista,è tornato a parlare di, in arrivo a Natale nei cinema.

E visto che si parla sempre più spesso di divergenze con lo script, Johnson ha ribadito di aver avuto controllo creativo per Star Wars - Gli Ultimi Jedi: "La percezione di questi film è che siano già tutti pianificati e scritti in gran segreto, ma non è cosi. Non mi è stata data una sinossi da cui partire o una lita di cose da fare. E' stato più un 'ok, e adesso?'.".

"Il primo film ha portato questi personaggi fino a questo punto. Il sequel deve scavare un po' più a fondo e sfidarli. Voglio che sia un'esperienza soddisfacente fine a sé stessa. Non voglio che finisca con un punto di domanda" continua "E Kylo non è il nostro Darth Vader. Vader era il padre, una figura di cui hai paura e da cui vuoi l'approvazione. Kylo rappresenta la rabbia e la ribellione".

E il titolo? Gli Ultimi Jedi? A meno che non ci sia un 'segreto', Johnson svela che era già incluso all'inizio de Il Risveglio della Forza: "Luke Skywalker, al momento, è l'ultimo Jedi. E' lui l'ultimo Jedi nella nostra storia".

