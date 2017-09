Star Wars - Gli Ultimi Jedi: novità sul possibile incontro tra Leia e Snoke

tornerà in Star Wars: Gli Ultimi Jedi nel ruolo del Leader Supremo Snoke, magistralmente interpretato con la performance capture ne. Proprio Serkis recentemente ha parlato di un dettaglio che indirettamente ha risposto ad un rumor che da tempo circolava. Come quasi tutti i particolari del film sono top secret.

Secondo quanto affermato da Serkis, egli non ha girato alcuna sequenza con Carrie Fisher, confermando che Snoke e il Generale Leia Organa non s'incontreranno in quest'ottavo episodio della saga, nonostante le voci dei mesi scorsi.

In seguito alla scomparsa dell'attrice alcuni passaggi della trama sembra che siano stati modificati e molti fan attendono di sapere quali dinamiche sono state create.

Intervenuto alla prima di Goodbye, Christopher Robin, Serkis ha detto:"Non ho avuto scene con Carrie sono riuscito a conoscerla un po'. Era un essere umano incredibile, con una meravigliosa personalità e tutti coloro che sono entrati in contatto con lei sono stati veramente toccati da questa energia e dal suo grande senso dell'umorismo. Era una persona meravigliosa e abbiamo fatto un ottimo lavoro con il cast, Adam Driver, Domhnall Gleeson e gli altri. Abbiamo vissuto dei momenti davvero fantastici."

L'unica cosa che al momento è stata svelata su Leia è che Poe Dameron (Oscar Isaac) sarà un po' come un figlio surrogato per lei nella lotta contro il Primo Ordine. Sappiamo che Star Wars è spesso oggetto di speculazioni su internet e di varie voci.

Il cast di Star Wars - Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, è composto da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. L'uscita è prevista per il 13 dicembre.