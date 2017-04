Star Wars: Gli Ultimi Jedi, novità su BB-8 e altri personaggi del film

In vista del grande annuncio atteso a Good Morning America, vengono rivelati alcuni dettagli su alcuni personaggi di. Sono infatti uscite alcune notizie riguardo alcuni membri della Resistenza.

L'attrice Laura Dern è stata annunciata come nuovo membro del cast l'anno scorso e da quel momento tutti si chiedono quale parte andrà ad interpretare nella saga di Star Wars. Adesso, da Making Star Wars, arrivano piccoli dettagli possibili sul suo ruolo. Il personaggio dovrebbe essere quello dell'Ammiraglio Holdo, uno dei capi della Resistenza contro il Primo Ordine.

Ma Holdo non usa i tipici abiti che potremmo aspettarci dopo aver visto l'Ammiraglio Ackbar e il Generale Madine. Il report ci fornisce ulteriori dettagli: L'Ammiraglio Holdo indossa un abito regale lungo color malva con un corto mantello e una pistola laser nascosta dietro. Ha dei sostegni in metallo intorno ai polsi. Ha i capelli rosa, arricciati in modo bizzarro. Insomma è una specie di antitesi del look del Generale Leia, vestita di marrone con il suo blaster datato, che viene direttamente da Una Nuova Speranza. Diciamo che il look di Holdo è più simile ai prequel di Star Wars.

Il report suggerisce anche che l'apparizione di Dern potrebbe rivelarsi un ostacolo per i nostri eroi, dividendo, più che unendo la squadra, a causa del suo Protocollo con la Resistenza.

In più, ci sono altre informazioni che riguardano Poe Dameron (Oscar Isaac) e il nostro droide BB-8. Intanto potrebbero essere - di nuovo - separati per gran parte del film e l'unità BB potrebbe anche avere qualche problemino di competizione con alcuni suoi colleghi, proprio nel rapporto con Dameron.

Il personaggio sopracitato di Laura Dern, l'Ammiraglio Holdo, e Poe, non andranno particolarmente d'accordo, pare. Poe guiderà quel che resta della Resistenza attraverso lo spazio, così da non perdere il vantaggio che hanno sul Primo Ordine. Inoltre, il suo X-Wing fighter nero sarà aggiornato e quindi possiamo aspettarci una maggiore capacità di combattimento.

BB-8 non sarà con lui e accompagnerà Finn per quasi tutto il film. Rumors dicono che il droide, Finn e un nuovo personaggio faranno squadra per cercare di infiltrarsi nel Primo Ordine. Questo non significa che Poe resterà senza compagno d'avventura, infatti dovrebbe esserci altre unità BB nel film, in entrambi gli schieramenti.

In una nota esterna viene detto infatti che "ci sono nel film, unità BB anche nella Resistenza. Queste però, hanno un aspetto vecchio e logoro. E non sono evocative di Artoo-Detoo come BB-8. Sono di ottone e si vede molto il contrasto con le unità BB del Primo Ordine, che sono nere, con fasce rosse roventi ai lati del corpo. Quindi tutto questo fa sì che il nostro BB- sia il più riconoscibile e unico tra tutti."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, per la regia di Rian Johnson, è attualmente in post produzione e l'uscita americana è prevista il 15 dicembre 2017. Il film continuerà a seguire le avventure della nuova generazione della saga, e quindi Rey, Poe, Finn e Kylo Ren cercheranno di trovare il loro posto nella galassia ripercorrendo i passi che furono di Luke, Leia e Han Solo.

Cast: Daisy Ridley tornerà a vestire i panni di Rey, gli altri membri del cast sono: John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Peter Mayhew, Andy Serkis, Anthony Daniels, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, e Carrie Fisher nelle vesti del Generale Leia Organa. Benicio Del Toro e Laura Dern hanno dei ruoli ancora da definire.