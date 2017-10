Star Wars: Gli ultimi Jedi, Luke Skywalker tra Luce e Oscurità nel Display IMAX

Mentre l'ultimo ed entusiasmante trailer dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi continua a far parlare di sé, tra teorie, spoiler e gallery di immagini, ecco che adesso è stato rilasciato online unche mostra un particolare interessante.

Nell'immagine che trovate in calce, infatti, vediamo quelli che sono due poster stampati rispettivamente ai lati opposti del Display per il cinema. Opposti volutamente, dato che da una parte troviamo il Lato della Luce, con Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Leia (Carrie Fisher), mentre dall'altra quello Oscuro mostra Kylo Ren (Adam Driver) e Captain Phasma (Gwendoline Christie). Il particolare curioso è la presenza in entrambi i poster, tra Luce e Oscurità, di Luke Skywalker (Mark Hamill), forse in preda a un potere che non riesce a controllare bene nonosante gli anni di esilio autoimposto. Chissà che questo Display non riveli quindi qualcosa di importante.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson vedrà nel cast anche Oscar Isaac, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern e Domhnall Gleeson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre 2017.