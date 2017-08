Star Wars: Gli ultimi Jedi, Luke Skywalker nella nuova immagine ufficiale

Solo ieri vi abbiamo mostrato la nuova immagine ufficiale di) in fase di allenamento sul pianetanell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi , ma ecco che oggi è sbarcata online una nuova foto dedicata invece al maestro).

La foto è in realtà una delle due cover da collezione di una rivista di cinema ungherese e ci fornisce un nuovo sguardo al look da esiliato del leggendario Jedi protagonista della trilogia originale della saga di George Lucas. Il fatto che indossi abiti in tinta nera potrebbe forse suggerire un Lato Oscuro più prominente nel personaggio, rifugiatosi sul pianeta del primo tempio Jedi dopo la morte dei suoi allievi causata a quanto pare da negligenze personali.



Seguirà o meno le orme di suo padre, Darth Vader? Lo scopriremo solo il 13 dicembre, giorno d'uscita nelle sale di Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson e con protagonisti anche John Boyega, Oscar Isaac, Benicio Del Toro, Laura Dern, Carrie Fisher e Andy Serkis.