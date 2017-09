Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Luke e Rey in una nuova promo image!

Star Wars: Gi Ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson (Brick, Looper) e vede nel cast : Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, la compianta Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa, Adam Driver nei panni di Kylo Ren, Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega nei panni di Finn, Lupita Nyong’o nei panni di Maz Kanata, Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron, Domhnall Gleeson nei panni di Hux, Anthony Daniels come C-3PO, Gwendoline Christie nei panni di Captain Phasma, Andy Serkis nei panni del Supremo Leader Snoke. Inoltre, co sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran nei panni di Rose.

"La X-Wing è, secondo il regista Rian Johnson , è stata modificata dagli ingegneri della Resistenza, con annesso un acceleratore temporaneo che, quando attivato, potrebbe consentire a Poe di distruggere i cannoni del Primo Ordine. Tuttavia, è una cosa temporanea, e l'aumento di velocità è relativamente breve; potrebbe però essere abbastanza da permettere al pilota di superare le barriere del fuoco dei turbo-laser del Primo Ordine, come si vede nella foto."

Le foto arrivano da Empire e il giornale ha anche dato una definizione della nuova X-Wing di Poe Dameron, che si chiama Black One:

sono i protagonisti della nuova foto uscita per promuovere il prossimo film della saga di Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Inoltre, ci sono altri scatti che potete vedere in gallery, tra i quali trovate anche la nuova X-Wing di Poe.

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi