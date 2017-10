Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la Lucasfilm ringrazia per il supporto al film!

Laha pubblicamente ringraziato i fan della saga diper l'incredibile supporto dimostrato dopo il rilascio dell'ultimo trailer prima dell'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi

Il film, diretto da Rian Johnson, è l'episodio numero otto della saga e l'attesa è spasmodica ora che la data del 13 dicembre di avvicina. Nella lettera di ringraziamento, la Lucasfim ci ha tenuto a specificare quanto sia grande la gratitudine verso i fan per le reazioni entusiastiche al rilascio del video promo:

"All'inizio della settimana è arrivato il trailer finale di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

In sole 24 ore il trailer è stato visto da 120.1 milioni di persone nel mondo, facendone uno dei trailer che, al debutto, hanno totalizzato più visualizzazioni. Ha ottenuto 29.1 milioni di visualizzazioni in più rispetto al primo teaser alla Celebration dello scorso aprile e ci sono bene 242mila post sul Star Wars: Gli Ultimi jedi su Twitter questa settimana.

Ma è la vostra risposta al trailer che ci rende davvero orgogliosi. E' difficile spiegare precisamente cosa significhi vedere questi numeri in solo un post e le reazioni al video, che abbiamo guardato, sono inestimabili. Siamo onorati e gratissimi!

Per quelli di voi che hanno già comprato i biglietti per il week end di apertura, grazie. Molti cinema sono già sold out in USA e in Gran Bretagna e Irlanda. Uno dei pre sale più di successo degli ultimi anni. Comunque vi assicuriamo che ci sono ancora un sacco di posti disponibili!"

In solo due mesi verrà rivelato molto di più su Rey, Kylo Ren, Finn, General Leia, Luke… e sui nostri nuovi amici, i Porg.

Grazie fan di Star Wars da tutto il mondo. Che la Forza sia con voi."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in italia il 13 dicembre 2017