Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Justin Theroux avrà un ruolo?

Ancora rumor dal mondo di. In attesa di un trailer ufficiale, ecco arrivare ulteriori informazioni sue, in particolare, sulla possibile partecipazione di

Secondo Making Star Wars, l'attore e sceneggiatore avrebbe un ruolo top-secret incluso in una sequenza ambientata ad una sorta di casinò galattico. Secondo le indiscrezioni la scena contiene un'esplosione, il che può volere dire che la sua parte potrebbe essere piuttosto piccola.

Chi ha un ruolo - ed è confermato - è Gary Barlow della band Take That che ha dichiarato di avere un cameo: "Non sarò uno Stormtrooper ma ci sarà. Ora che l'ho detto, probabilmente verrò tagliato".

La pellicola esce a Natale.